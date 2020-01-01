مقتل شخصين إثر اصطدام قطارين وجها لوجه في سلسلة جبال بالتشيك

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ذكرت خدمات الإنقاذ، الثلاثاء، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في حادث اصطدام قطاري ركاب وجها لوجه في سلسلة جبال ارزجبيرج بين ألمانيا وجمهورية التشيك.

وقال راديك هيس المتحدث باسم خدمة الإنقاذ في بلدة كارلوفي فاري التشيكية بعد الظهر، إن ما يتراوح بين 20 و 30 شخصا أصيبوا في الحادث من بينهم مواطنون تشيك وألمان.

ووقع الحادث في منطقة غابات كثيفة، مما جعل وصول خدمات الإنقاذ إلى موقعه غربي التشيك أمرا صعبا.

واضطر رجال الإطفاء إلى نقل المصابين سيرا على الأقدام على طول القضبان إلى أقرب محطة للسكك الحديدية بسبب التضاريس التي يتعذر الوصول إليها. وفتشت خدمات الإنقاذ الغابات المحيطة بحثا عن أي جرحى ربما يكونوا قد فروا من موقع الحادث بسبب الصدمة.

ولم يتضح على الفور سبب اصطدام القطارين على جزء من المسار المتعرج كثير التلال فوق سلسلة الجبال.