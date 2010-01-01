المغرب يسمح للمغاربة والمقيمين الأجانب بالعودة إلى أراضي المملكة

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أعلنت الحكومة المغربية أنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم الدخول إلى الأراضي المغربية ابتداء من 14 يوليو الجاري عند منتصف الليل عبر نقط العبور الجوية والبحرية.

وقالت الحكومة - في بيان اليوم الأربعاء - إن الشركات الجوية الوطنية المغربية ستعمل على برمجة أكبر عدد ممكن من الرحلات من أجل إنجاح هذه العملية.

وأكد البيان أنه يتعين على المسافرين إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد (بي سي آر) في غضون 48 ساعة قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء اختبار سيريولوجي.

وأشار بيان الحكومة المغربية إلى أنه "يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحرية".

وكان المغرب قد قرر في منتصف مارس الماضي تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى أراضيها إلى إشعار آخر، طبقا لبيان سابق لوزارة الشؤون الخارجية المغربية.