سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترسم هنا كايدر لفريقها علي السبورة خريطة كبيرة من اللون الرمادى الذى يدل على انتشار الألغام بمناطق سنجار التى انسحب منها داعش منذ سنوات قليلة ومهمة الفريق النسائى تطهير تلك المنطقة من الألغام لتعود آمنة لأهلها.

وتقول كايدر قائدة الفريق لصحيفة "الجارديان"، إنها تقوم بذلك لتعود الحياة للمنطقة الخالية من معظم سكانها ليستطيع طفليها الذهاب للمدرسة بأمان.

وبدأ الفريق عمله منذ انسحاب التنظيم عام 2017 من سنجار وعمل الفريق بإطار منظمة استشارات إزالة الألغام العالمية ماغ.

ويقول بورشا ستراتن مدير المنظمة بالعراق إن منطقة جنوب سنجار هى الأشد تضررا بألغام داعش ولذلك لم يعد إليها سوى القليل بينما يبقي 300 ألف من السكان فى مخيمات النزوح.

ونجح الفريق النسائى خلال 3 سنوات فقط من نزع 27 ألف لغم من مخلفات التنظيم وتطهير العديد من المناطق.

وألهمت فكرة الفريق النسائى الناجح المخرج الحاصل علي الأوسكار أورلاندو فان والذى أخرج فيلم "في النار" والذي تتبع الفريق طوال رحلتهم مع حقول الألغام. بينما تم عرض الفيلم على قناة "ناشونال جيوغرافيك".

ويذكر أن تنظيم داعش سيطر على منطقة سنجار ذات الأغلبية الأيزيدية عام 2017 ليقتل 5000 شخص ويسبي 6000 من النساء والأطفال.