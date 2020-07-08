رئيس أركان الجيش الإيراني: سوف نقدم الدعم للدفاع الجوي السوري

أكد رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، أن بلاده سوف تقدم الدعم للجيش السوري وخاصة في مجال الدفاع الجوي .

وقال باقري، عقب لقائه وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب في مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق اليوم: "سنقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوية السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، ما يعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأمريكية غير المرغوب بها من قبل شعوب المنطقة".

وأضاف باقري، في تصريح صحفي عقب توقيع اتفاقية شاملة للتعاون العسكري بين سوريا وإيران، أن "على تركيا أن تدرك أن حل أي من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، وأن حل أي مشاكلها الأمنية لا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية".

وانتقد المسؤول الايراني عدم التزام تركيا بتعهداتها، قائلا: "تركيا متأخرة قليلاً في تنفيذ التزامها بتفاهمات أستانا لإخراج الجماعات الارهابية من سوريا".

وتعرضت المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري والقوات الإيرانية وحلفائها لعشرات الغارات والقصف الصاروخي من قبل طائرات إسرائيلية وأخرى تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في محيط العاصمة دمشق وحمص وحماة وريف دير الزور وحلب سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من القوات الإيرانية وحلفائهم وعناصر الجيش السوري.

من جانبه، أكد وزير الدفاع السوري علي أيوب، فشل الولايات المتحدة في اخضاع سوريا وإيران، قائلا: "لو استطاعت الإدارات الأمريكية إخضاع سورية وإيران ومحور المقاومة لما تأخرت للحظة، ومهما ارتفعت فاتورة الصمود فإنها أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع ".

وحول تنفيذ قانون قيصر من قبل أمريكا على سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي، قال وزير الدفاع السوري: "يحارب قانون قيصر السوريين في غذائهم ودوائهم وقوت أطفالهم ،ونسعى لمواجهة تبعات هذا القانون".

وشدد على أن الجيش السوري "الذي صمد منذ عام 2011 وحافظ على بنية الدولة هو على موعد حتمي مع النصر ، رغم الدعم الاسرائيلي التي هي شريك قوي في الحرب على سوريا والعصابات الإرهابية جزء من العدوان الاسرائيلي".

واعتبر وزير الدفاع السوري أن علاقات بلاده وإيران استراتيجية لا يمكن تخريبها، قائلا: "من يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسوريا فهو واهم وعليه أن يستيقظ من أحلامه".