قتلى حوثيون بينهم قيادي بنيران الجيش اليمني في تعز

قُتل وجُرح عددا من عناصر مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، في كمين محكم لقوات الجيش اليمني، غربي مدينة تعز، جنوبي غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا المتمردة، غرب منطقة الدفاع الجوي، واستهدفتها بهجوم، أوقع فيها قتلى جرحى.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات حوثية كانت قادمة لتعزيز عناصرها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

إلى ذلك لقى القيادي في المليشيا الحوثي المدعو محمد نبيل مصرعه مع عدد من مرافقيه، وجُرح عدد آخر، بنيران الجيش اليمني في تبة "جُباري"، بمديرية جبل حبشي في المحافظة ذاتها.