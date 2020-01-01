مقتل شخص وإصابة 4 إثر سقوط رافعة على منزلين في لندن

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة إثر سقوط رافعة يصل ارتفاعها إلى 20 مترا على منزلين في شرق لندن اليوم الأربعاء، حسبما قالت خدمات الطوارئ.

وهرعت الشرطة وسيارات الإسعاف للبحث بين الأنقاض في موقع الحادث بمنطقة "بو" في لندن عقب سقوط الرافعة بموقع للبناء، على منزلين متجاورين بعد ظهر اليوم.

وذكرت خدمة إسعاف لندن عبر موقع تويتر إنها "عالجت أربعة أشخاص في مكان الحادث"، ثم نقلت اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات في الرأس.

وقالت الخدمة في تغريدة أخرى لاحقا "للأسف، رغم جهود خدمات الطوارئ، تم العثور على شخص خامس، وقد توفي في موقع الحادث".