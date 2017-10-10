رئيس وزراء العراق: مصممون على ملاحقة قتلة هشام الهاشمي

جدد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، عزم الحكومة على ملاحقة الجناة الذين استهدفوا المحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي قرب منزله في حي زيونة شرقي بغداد.

وقال الكاظمي خلال إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي "إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير".

وشدد على "تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء".

وأكد أن "على أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية التي تسيطر على الأرض بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والإلتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات".

وأكد المجلس على تنفيذ المقررات السابقة بفرض الغرامات على المخالفين لإجراءات الحظر الصحي، والتأكيد على إغلاق كل ماله علاقة بتجمعات الأفراد المخالفة لشروط مجابهة جائحة كورونا، بما في ذلك القاعات الرياضية، والأماكن الترفيهية، والنوادي والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية الكبيرة.

كما جدد المجلس تأكيده على أن الأجهزة الأمنية والإدارية ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة كافة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب إجازات الممارسة الممنوحة لهم ولأماكن حدوث المخالفة.