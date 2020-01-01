جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل بالبريميرليج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ويدخل السيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي وألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين وديفيد سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، فودين وجابريل جيسوس.