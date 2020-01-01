 جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل بالبريميرليج - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يوليه 2020 6:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

جيسوس يقود هجوم مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل بالبريميرليج

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 6:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 6:42 م

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

ويدخل السيتي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، نيكولاس أوتاميندي وألكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين وديفيد سيلفا.

الهجوم: رياض محرز، فودين وجابريل جيسوس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك