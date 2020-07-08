تعقد رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منتدى باريس غدا الأربعاء، مؤتمرًا افتراضيًا رفيع المستوى؛ لمناقشة التحديات التي تؤدي إلى حالة عدم استقرار التدفقات الرأسمالية الدولية والتي تفاقمت في اقتصادات الأسواق الناشئة جراء أزمة "كوفيد 19" غير المسبوقة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالسياسات الممكنة التي من شأنها أن تساهم في استعادة مستويات متوازنة للتدفقات الرأسمالية وحشد التمويل من أجل التنمية.

وجاء بيان رسمي اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يترأس المؤتمر كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، كما يضم المؤتمر عددًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين ودول أخرى، إضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية الدولية ورؤساء تنفيذيين لمؤسسات مالية من القطاع الخاص، إلى جانب عدد من الباحثين البارزين ومراكز الفكر.

وقال البيان "بالرغم من أن الاستجابة العالمية للجائحة أسفرت عن نتائج فعالة، إلا أن الوضع لا يزال يمثل تحديًا، حيث وصلت التدفقات الرأسمالية الخارجة إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق الناشئة"، كما أن" قدرة تلك الأسواق على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال تواجه صعوبة أكبر،وعلى ضوء ذلك تضمن المؤتمر توسيع دائرة التنسيق الدولي لأهم القضايا المتعلقة بتعزيز المتانة المالية واستدامة التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين وما يتعلق بأجندة تمويل التنمية في ظل جائحة كورونا التي أصبحت مسألة ملحة".

ومن المتوقع مناقشة نتائج المؤتمر في الاجتماع الافتراضي المقبل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي سيعقد في 18 يوليو 2020 تحت رئاسة المملكة.