الجيش الوطني الليبي: حشود عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق غرب البلاد

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك حشود عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق في غرب البلاد.

وأضاف «المسماري» خلال تصريحات لفضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، أن «تركيا تقوم بالتحشيد للهجوم على مدينة سرت»، لافتًا إلى أن «الجيش الوطني الليبي يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة».

وتابع: «نتوقع هجوما على سرت من قبل تركيا والميليشيات في أي وقت»، مستطردًا: «المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك».

وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن تركيا تريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا.