الجزار: بدء تنفيذ 936 وحدة «إسكان اجتماعي» بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ ٩٣٦ وحدة سكنية جديدة، بقطاع د بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لتلبية رغبات حاجزي الإسكان الاجتماعي بالمدينة، موضحاً أن الشركة المنفذة للوحدات انتهت من الأعمال المساحية للموقع (الرفع المساحي) ودراسة التربة وبدأت في أعمال الحفر لأساسات العمارات.

وأكد وزير الإسكان أنه كلف مسئولي جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة بالمتابعة الدقيقة لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال بموقع الوحدات الجديدة، والعمل على إزالة أي عقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من المشروع.

وفي إطار المتابعة الدورية لموقف المشروعات الجارية بالمدينة، أشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، إلى أن إدارة الطرق قامت باستكمال أعمال الرصف بمشروع سكن مصر وأعمال السن والبردورة بشارعي ٢٩ و٣٠ بالإسكان الاجتماعي بقطاع ج بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، بجانب استكمال أعمال الرصف بقطاع "ت" بالمنطقة السادسة بمشروع "ابني بيتك".

وقال المهندس عادل النجار إنه في ضوء التعاون المشترك بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء ووزارة التموين تم توفير ٤ سيارات كمنافذ لبيع المواد الغذائية واللحوم المجمدة والأسماك الطازجة لخدمة سكان المدينة.

في سياق متصل، قام المهندس عادل النجار، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي سكن مصر والإسكان الاجتماعي بالمدينة، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل النجار، جولته بتفقد مواقع مشروع "الإسكان الاجتماعي" بقطاعات (ب - ج – د) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان، وشدد على تكثيف معدلات أعمال المرافق من شبكات الاتصالات والكهرباء بهدف استكمال أعمال الطرق المتبقية، والمتابعة الدقيقة والدورية للشركات المنفذة لتسليم الوحدات لمستحقيها في التوقيتات المحددة.

كما تفقد مشروع سكن مصر، وشدد على ضرورة مواصلة الأعمال علي مدار الساعة للحاق بالبرامج الزمنية للمشروع، مؤكدا ضرورة فتح باب التسليم للمرحلة الأولى من المشروع خلال الفترة المقبلة.