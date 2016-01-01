موسكو تتفهم موقف بكين بشأن التفاوض مع واشنطن حول خفض التسلح

أعلن مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن بلاده تتفهم موقف بكين بشأن إمكانية التفاوض مع الولايات المتحدة حول الحد من التسلح في حال قامت واشنطن بتخفيض ترسانتها إلى مستوى الصين.

وقال يرماكوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "لكل دولة نهجها الخاص في الحد من التسلح، وبالطبع من حق الصين أن تتخذ الموقف الذي ترى أنه ضروري".

وأضاف:" هذا أمر طبيعي عندما تحمي الدولة مصالحها الوطنية في المقام الأول، ونحن نتفهم موقف الصين"، لافتا إلى وجود اتفاقية روسية أميركية بشأن تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" يمكن تمديدها لمدة خمس سنوات.

وتابع:" أن بلاده أعلنت بوضوح أنها مستعدة لأي صيغة للمفاوضات، ولكنها لا تستطيع إجبار أي أحد على اتخاذ أي قرار".