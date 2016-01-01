مرتجي يجهز تقريرا للخطيب عن مشاركته في مؤتمر صناعة كرة القدم

يشارك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي لليوم الثالث على التوالي في مؤتمر صناعة كرة القدم في العالم بناءً على تكليفه من جانب محمود الخطيب رئيس النادي بملف العلاقات الخارجية والأحداث الدولية.

وتنظم رابطة أندية المحترفين في إسبانيا «لا ليجا» مؤتمر صناعة كرة القدم، وذلك لمناقشة دعم كرة القدم والحفاظ على عناصر اللعبة، واستمرار النشاط خاصة بعد توقف دام فترة طويلة، بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.

وتلقى عضو مجلس الإدارة دعوة المشاركة للعام الثاني على التوالي في هذا المؤتمر ممثلًا للنادي الأهلي، لمناقشة ومتابعة كل التطورات التي تخص لعبة كرة القدم بعدما تعرضت لهزة كبيرة إثر التوقف المفاجئ، والذي أصاب محبي اللعبة والقائمين عليها والمستثمرين فيها بصدمة كبيرة.

ويقوم خالد مرتجي عقب المشاركة في المؤتمر برفع تقريراً شاملاً لمحمود الخطيب للاضطلاع، وبحث إمكانية استفادة النادي من النظم والتجارب العالمية، وهو ما يحرص عليه رئيس النادي منذ توليه المسئولية.