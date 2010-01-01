السعودية ترشح التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، ترشيح المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة،في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" "إيمان السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظاماً قوياً يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف".

ويأتي ترشيح التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويتنافس سبعة مرشّحين من السعودية ومصر وكينيا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية على المنصب.

والمرشحون السبعة هم التويجري من السعودية، ووزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونج-هي، ووزيرة الخارجية الكينية السابقة أمينة محمد، ونائب المدير العام السابق للمنظمة المكسيكي يسوس سياد كوري، ووزيرة الخارجية والمالية النيجيرية السابقة نجوزي أوكونجو-إيويالا، والدبلوماسي المصري السابق عبد الحميد ممدوح، ووزير خارجية مولدوفا السابق تيودور أوليانوفسكي.