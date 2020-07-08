أوكرانيا تسجل 807 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوكرانيا لتبلغ 50 ألفا و414 حالة، وذلك بعد تسجيل 807 حالات إصابة جديدة في البلاد في آخر 24 ساعة.

وقال ستيبانوف -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرين فورم) اليوم الأربعاء- إن بلاده سجلت 23 حالة وفاة تتعلق بفيروس كورونا، و926 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية. وتم نقل حوالي 197 شخصا إلى المستشفى.

وإجمالا، تعافى 23 ألفا و119 شخصا في أوكرانيا وتوفي 1.306 شخصا بسبب الفيروس التاجي منذ بداية الوباء. وتم خلال أمس الثلاثاء، الإبلاغ عن أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في منطقة لفيف (117)، ومنطقة زاكارباتيا (75)، ومدينة كييف (114).