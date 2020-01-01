يعود الموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر والعالم العربى، إلى جمهوره فى حفل استثنائى يقام مساء الجمعة 10 يوليو، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا، وذلك بعد غياب 4 أشهر عن الحفلات بسبب جائحة كورونا.

وأعد يحيى مجموعة من أعماله الجديدة التى يقدمها لأول مرة إلى جانب عدد من مؤلفاته الشهيرة التى تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها: «بحلم فى عالم غريب، يعيش أهل بلدى، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، الغربة». ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية، بالإضافة إلى تنويعات على عدد من أشهر الحان الموسيقى العربية التى أعاد صياغتها بأسلوب الجاز.

يذكر أن هذا الحفل هو الأخير ليحيى خلال الموسم الصيفى، بعدها يتوجه إلى الولايات المتحدة للقيام بجولته الفنية السنوية فى عدد من المدن الأمريكية بالتعاون مع المايسترو الأمريكى مايكل إبراهيم وعدد من نجوم الجاز فى أمريكا.

ويحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسطـ وأول من مزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز، أسس فرقته الموسيقية عام 1979، بعد عودته من الولايات المتحدة التي استقر بها 15 عام، حيث اتقن موسيقي الجاز وتعاون مع كبار العازفين العالميين منهم أوليفر جونز، داف يونج، وديزي جلايسبي، مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى، ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الشرائح العمرية داخل مصر وخارجها.

شارك فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية وقدم الكثير من العروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.