ألمانيا توسع استثماراتها في بحوث البطاريات

تعتزم وزيرة البحث العلمي الألمانية، أنيا كارليتسيك، تعزيز تطوير البطاريات في ألمانيا عبر أربع اتحادات بحثية جديدة وأموال دعم بقيمة مئة مليون يورو إضافية.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي اليوم الأربعاء في برلين: "يتعين على ألمانيا وأوروبا أن تلعبا في مصاف الرواد على المستوى الدولي في مجال تكنولوجيا البطاريات"، موضحة أن تكنولوجيا البطاريات تقنية رئيسية للمستقبل وذات أهمية متنوعة لألمانيا بصفتها مركز للأعمال والابتكار.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن أكثر من 40 جامعة ومعهد أبحاث ستعمل معا في مجموعات الاختصاصات الأربعة، وهي: الإنتاج الذكي لخلايا البطاريات، وإنتاج الطاقة والمواد وإعادة تدوير البطاريات بكفاءة، ومفاهيم استخدام البطاريات، والتحليل وضمان الجودة في صناعة البطاريات.

وأكدت الوزيرة أنها تتعاون على نحو وثيق في مجال تكنولوجيا البطاريات مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، وقالت: الاستقلال التكنولوجي هو في نهاية المطاف هدف تعاوننا المشترك".

وكانت وزارتا البحث العلمي والاقتصاد قررتا العام الماضي إنشاء مركز أبحاث البطاريات الألمانية في مونستر. وسيتم بناء أول مركز ألماني لأبحاث البطاريات هناك بحلول عام 2022 بتكلفة 500 مليون يورو.