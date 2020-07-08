لفتت الصناعات الإبداعية الناشئة في إفريقيا الأنظار بما حققته من انتعاش رغم التأثيرات السلبية العنيفة التي ألقتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم بأسره، وتمكنت من التقاط المزيد من الفرص الاستثمارية، ولاسيما أن الأعمال الموسيقية والأفلام السينمائية وخطوط الموضة والأزياء في إفريقيا اكتسبت شهرة عالمية إثر قيام شركات عالمية كبرى مثل "نيتفليكس" و"يونيفرسال ميوزيك جروب" بتوسيع حضورها وتكثيف استثماراتها في القارة السمراء.

وقد بلغ حجم صناعة مدينة السينما النيجيرية "نوليوود" ما قيمته 7.2 مليار دولار بما شكل نحو 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي النيجيري في عام 2016، كما تشير التقديرات إلى أن إيرادات صناعة الموسيقى في دولة جنوب أفريقيا ستزيد على 178 مليون دولار في عام 2020، لكن شركات الترفيه في القارة لم تجذب في عام 2019 سوى 1.1% أو 22 مليون دولار فقط من الاستثمارات الجديدة .

وفي ضوء التحولات الأخيرة سواء من جانب ازدياد الدعم التمويلي وتوفير البنية الرقمية الأساسية لدعم الصناعات الإبداعية، فضلاً عن مكوث الأفارقة في منازلهم بسبب سياسات الحظر المصاحبة لاجراءات مواجهة وباء كوفيد-19، بدا أن المستثمرين أصبحوا أكثر ميلاً لمضاعفة استثماراتهم وحضورهم في صناعات الإبداع الأفريقية التي ينتظر أن تمثل قاطرة للانتعاش الاقتصادي.

وتتوقع الدوائر الاقتصادية أن يسهم النتاج الثقافي الأفريقي في خلق ما يقارب نصف مليون إنسان وتوليد إيرادات تصل إلى 4.2 مليار دولار في أرجاء القارة، معظم تلك الإيرادات تحدث في قطاع الاقتصادي غير الرسمي، نظراً لأن صناعة الإبداع الرسمية تعاني منذ أمد بعيد عجزاً شديداً في الوصول إلى رؤوس الأمول بسبب مخاطر التمكين المصرفية وعجزها عن تلبية المتطلبات الشاملة لجذب الاستثمارات.

على أي حال، أبدت بينة التمكين المالي في القارة تحسناً خلال العامين الماضيين، ففي يناير الماضي أعلن بنك "أفريإكسإمبنك" (بنك الصادرات والواردات الإفريقي) تشكيل مرفق ائتماني بقيمة 500 مليون دولار لدعم المنتجات الثقافية والإبداعية في أفريقيا خلال العامين المقبلين، وفي مايو عام 2019، أعلن البنك المركزي النيجيري بالتعاون مع لجنة المصرفيين تمويلاً قدره 22 مليار نيرة لرواد الأعمال والمستثمرين في مجالات الإبداع وتكنولوجيا المعلومات (الدولار يساوي 5ر387 نيرة نيجيرية).

وشرعت المزيد من الحكومات الأفريقية في الاعتراف بالدور المهم والقيمة الحيوية التي تمثلها الصناعات الإبداعية، وأخذت في تضمينها داخل قطاعات الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية، واستطاع صندوق "هيفا"، أول صندوق مخصص للمنتجات والخدمات الثقافية والإبداعية في أفريقيا ومقره نيروبي، من جمع 200 ألف دولار و500 ألف دولار في يناير 2019 في كل جولة من الجولات الثلاث التي قام بها منذ عام 2015، واستثمر الصندوق في 40 شركة ودعم بصورة مباشرة أكثر من 8 آلاف فنان ومبدع في البلاد.

وقد ساهم التوسع في الاقتصاد الرقمي داخل أفريقيا في وضع الصناعات الإبداعية في القارة على طريق حصد النجاحات، خصوصاً بين فئة الشباب المتصاعدة في أعدادها وداخل التجمعات الحضرية. ففي نيجيريا على سبيل المثال هناك 189 مليون مشترك في شبكات الهواتف المحمولة بنسبة انتشار تزيد على 50%، وفي سوق أصغر مثل غانا يتوقع أن يصل عدد مشتركي شبكات الهواتف المحمولة إلى 44 مليون مشترك بنهاية 2020، بنسبة انتشار تزيد على 55%.

كما أن تكاليف البيانات تتناقص في أفريقيا، وتسبب الوباء الأخير في اتخاذ المزيد من الإجراءات لخفض تكاليف الوصول إلى المعلومات، وقد طلبت هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب أفريقيا ذلك من الشركات العاملة في البلاد. ولأن هناك طلباً جلياً على المحتوى الرقمي، أعلنت "نيتفليكس" في أبريل أنها ستخفض تكاليف باقاتها بنسبة 25% للمشتركين الأفارقة لتحسين الضغوط على البنية التحتية للشبكات، وهي خطوة تبنتها الشركة في أسواق متعددة.

ومن جهتها، أعلنت شركة "تينسنت" عن خططها لتوسيع خدمات البث الموسيقي المعروفة "جووك" بعد حققت ارتفاعاً كبيراً في جنوب أفريقيا وازداد الطلب على منتجاتها الموسيقية في أعقاب تفشي (كوفيد- 19) علاوة على ذلك أعلنت شركة "فيس بوك" بالشراكة مع شركات "المحمول الصينية الدولية"، و"إم تي إن جلوبال كونيكت"، و"أورانج"، و"فودافون" عن إنشائها كابل بحري جديد، والذي ينتظر بعد الإنتهاء منه في 2023- 2024، أن تفوق سعته وخدماته قدرات جميع الكابلات البحرية العاملة في أفريقيا حالياً.

ويُنظر إلى الموسيقى والأفلام والتلفزيون والألعاب على أنها من المجالات المهيأة تماماً لتلقي المزيد من الاستثمارات في إفريقيا، إذ أنها تقدم منتجا لا نظير له ولا يمكن منافسته وتنتفع تلك المجالات بصورة مباشرة من توسع الاقتصاد الرقمي في القارة، وتحولات المستهلكين التي سببتها جائحة كورونا.

في نيجيريا، انتقلت صناعة السينما إلى مرحلة النضج لتخرج من نموذج الأعمال الفنية الكثيرة والمنخفضة التكاليف، إلى نموذج آخر يستطيع فيه المنتجون رفع ميزانية الأفلام التي ينتجونها للعرض على المنصات والمهرجانات العالمية، وفي سبتمبر 2018، حصلت "نيتفليكس" على حقوق أول فيلم من إنتاج نوليوود "قلب الأسد"، والذي كان أول عرض له في "مهرجان تورونتو الدولي للسينما" في كندا، وستقوم الشركة نفسها خلال العام الجاري بإطلاق أول مسلسلين أفريقيين (تم تصويرهما في جنوب إفريقيا) وهما "الملكة سوتو" و"الدم والماء".

وباعت شركة "إروكو" النيجيرية التي تقدم خدمات مشتركي الفيديو والتصوير في يوليو الماضي استديوهاتها لشركة "كانال بلاس" الفرنسية التي تركز حالياً على زيادة أعداد المشتركين إلى مليون مشترك، وأدرجت للتداول في بورصة لندن للأوراق المالية.

وبعيداً عن الفضاء الرقمي، فإن دولاً مثل المغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا تعد مناطق جذب حيوية لصناعة السينما وإنتاج الأفلام العالمية لما قدمته الحكومات من مزايا وتسهيلات وأسعار مخفضة للمعامل والرسوم التي أصبحت جاذبة لاستوديوهات صناعة السينما في العالم.

ومثلما هو الحال بالنسبة لصناعة السينما والتلفزيون، تعد صناعة الموسيقى الإفريقية من القطاعات المهيأة للنمو المستدام بفضل تبني نهج البث الموسيقي الرقمي. ففي الوقت الذي واصلت فيه أنشطة تسجيل الموسيقى وإحياء الحفلات الحية تراجعها الحاد بسبب وباء كورونا، فإنه من المتوقع أن تزداد إيرادات البث والمتابعة الرقمية بنسبة 20% في جنوب إفريقيا، و30% في كينيا، و40% في نيجيريا، بما يولد إيرادات تقدر بنحو 40 مليون دولار، و5.2 مليون، و17.5 مليون على التوالي خلال الفترة ما بين 2019 إلى 2023.

وأعلنت عمالقة صناعة التسجيلات الموسيقية في العالم "يونيفرسال ميوزيك جروب"، و"سوني ميوزيك"، و"وارنر ميوزيك جروب" دخولها السوق الإفريقي، سواء بالتوقيع مع فنانين أفارقة، أو بالحصول على حقوق البث والرعاية لتسجيلات إفريقية، أو بافتتاح مكاتب لها في القارة. كما أن شركة "آبل" العالمية أعلنت توسيع أنشطتها في إفريقيا عبر "أبل ميوزيك" التي أصبحت تقدم خدماتها حالياً إلى 39 من بين 54 دولة في قارة إفريقيا.

ولم تتوقف إثارة فيروس كورونا عند حدود السينما والتلفزيون والموسيقى، بل امتدت إلى صناعة الألعاب التي أصابتها لوثة صعود جنوني لتواصل في العام الجاري نموها المستمر منذ ما يزيد على 13 عاماً نتيجة للشعبية التي تلاقيها ألعاب أجهزة الهواتف المحمولة، وانخفاض تكاليف الألعاب، وتصاعد عمليات التطوير بأكثر من الألعاب عبر المنصات الأخرى.

قبيل تفشي الوباء، كانت شركة "بي دبليو سي"، توقعت لأكبر سوقين للألعاب في جنوب إفريقيا ونيجيريا بأن يحققا نمواً بنسبة 13.2% و22.9% على التوالي.

ولا ينظر المراقبون والمعنيون إلى صناعة الإبداع الإفريقية بوصفها استثمارات مربحة فحسب، بل باعتبارها قطاعات يمكن أن تسهم بنجاح في حل مشكلة خلق وظائف وتحديات تشغيل الشباب في القارة الفتية.

وفي يناير الماضي، تحدث وزير المعلومات والثقافة النيجيري لاي محمد، عن تلك الصناعة وإمكاناتها التي بمقدورها أن تخلق مليون وظيفة في نيجيريا، وأن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 3 و5%. وفي الوقت الذي يقدر فيه الاتحاد الأفريقي أن جائحة كورونا قد تكبد إفريقيا 20 مليون وظيفة، أغلبهم بين فئة الشباب العاطلين عن العمل، لذا فإن هناك حاجة أكثر من ذي قبل لضخ استثمارات في قطاعات غير تقليدية لخلق فرص عمل وتشغيل الشباب.