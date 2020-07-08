أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 98.5 خلال شهر أبريل 2020 (أولي) مقابل 111.2 خلال شهر مارس 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض 11.4%.

وأوضح الإحصاء -في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أبريل 2020، اليوم الأربعاء- أن الرقم القياسي لنشاط الرقـم القيـاسي لصناعة التعدين واستخراج المعادن بلغ 199.3 خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020، حيث بلغ 172.0 بارتفاع 15.9% وذلك بسبب زيادة استخراج الأملاح والمعادن نظرا لتداعيات أزمة كورونا.

وأضاف أن الرقم القياسي لصناعة منتجات المطاط واللدائن بلغ 49.9 خلال شهر أبريل 2020 مقارنة بشهر مارس 2020، حيث بلغ 44.3 بارتفاع 12.6% وذلك بسبب زيادة المبيعات من المنتجات الطبية المصنعة من المطاط.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، أشار جهاز الإحصاء إلى تراجع الرقم القياسي لصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة ليبلغ 75.2 خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث بلغ 86.1 بنسبة انخفاض 12.6% بسبب وجود اجازه اجباريه في عدد من الشركات في ظل ازمة كورونا وتوقف التعليم.

ولفت إلى أن الرقـم القيـاسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر بلغ 82.8 خلال شهر أبريل مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث بلغ 116.6 بانخفاض 29.0%، وذلك بسبب الحجر الصحي علي بعض الشركات وتوقف خطوط الإنتاج في ظل أزمة كورونا.

يذكر أن الجهاز قام بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012-2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النـشاط الـصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012-2013).