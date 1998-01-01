رئيس كوسوفو يمثل أمام محكمة جرائم الحرب في لاهاي الأسبوع المقبل

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قال رئيس كوسوفو هاشم تقي، اليوم الأربعاء، إنه سيسافر إلى لاهاي الأسبوع المقبل لاستجوابه من قبل ممثلي الادعاء في محكمة جرائم حرب خاصة، حيث يواجه لائحة اتهام.

كتب تقي عبر موقع فيسبوك أنه سيتوجه إلى المدينة الهولندية يوم الاثنين بدعوة من ممثلي الادعاء الذين يحققون معه في جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكان تقي زعيما في جماعة حرب عصابات ألبانية حاربت قوات الأمن في بلجراد في 1998-1999.

وكتب تقي في رسالة وجهها إلى مواطني كوسوفو: "بينما سيواجه مواطنونا، وأنا أيضا العدالة الدولية بكرامة ونزاهة، أدعوكم إلى التكاتف في التعامل مع التحديات التي يواجهها بلدنا".

وأعلن ممثلو الادعاء التابعين لدوائر كوسوفو المتخصصة، ومقرها لاهاي في الشهر الماضي، أنه تم تقديم لائحة اتهام تضم 10 اتهامات ضد تقي وعدة أشخاص آخرين.

وقال المدعون إن الجماعة متهمة بـ "مجموعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري للأشخاص والاضطهاد والتعذيب".

ولا تزال لائحة الاتهام بحاجة إلى موافقة قضائية حتى تمضي قضية ممثلي الادعاء قدما.

وقال تقي مؤخرا إنه سيستقيل من منصبه إذا صدر بحقه اتهام رسمي.