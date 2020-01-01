الأمم المتحدة: هناك انتهاك لحظر السلاح في ليبيا

جوتيريش: قلقون من الحشد العسكري الجاري حول سرت

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلق الأمم المتحدة إزاء التدخلات الخارجية في ليبيا وانتهاك قرارات حظر السلاح وقرارات مجلس الأمن ومؤتمر برلين.

وقال في كلمة له أثناء جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، مساء الأربعاء، إن «‏الصراع الليبي دخل مرحلة غير مسبوقة بسبب التدخل الخارجي»، مشيرًا إلى أن «‏هناك انتهاك لحظر السلاح على ليبيا».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والذهاب للحوار، معبرًا عن قلقه من الحشد العسكري الجاري حول سرت.

وذكر أن مناقشات مجلس الأمن الحالية تركز على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا.

وتعقد الآن جلسة مجلس الأمن حول الأزمة الليبية.