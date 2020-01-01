رؤساء مدن كفرالشيخ يقودون حملات التطهير والتعقيم

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، بالإضافة الي تطهير وتعقيم مكاتب الوحدة المحلية بقرية منشأة عباس.

كما أشرف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال رش وتطهير قسم الشرطة، والسجل المدني، بالإضافة إلى التطهير والتعقيم بكل الأماكن الحيوية، والشوارع الرئيسة والفرعية بالمدينة، بالتنسيق مع ادارة الصحة، ووحدة الملاريا.

وتابع اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، تكثيف حملات التطهير والتعقيم بالمدينة، وكذا الرش والتطهير بالمصالح الخدمية، والوحدات الصحية، وكل المكاتب الادارية، والمنشآت العامة والخاصة والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرى والتوابع، بالتنسيق مع وحدة الملاريا.

كما تفقد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات التطهير اليومية بالمدينة، حيث تم تعقيم الشوارع، والطرق، والمنشآت العامة، والحدائق، والميادين، وكذا رش بؤر تجمع الناموس، والحشرات بكافة شواطئ المدينة، لمكافحة انتشار الأمراض والاوبئة.

فيما المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رش وتعقيم الشوارع الرئيسية، والمصالح الحكومية، بالإضافة الي التطهير والتعقيم بالمركز التكنولوجي، والبريد، والمدارس، ووحدة الحماية المدنية، وجميع مكاتب مجلس المدينة.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رش وتطهير المنشآت الحكومية والأماكن العامة بالمدينة، وكذا تعقيم لجان الثانوية العامة والازهرية، حفاظًا علي صحة وسلامة الطلبة والطالبات.

وفي سياق متصل تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة بقلين المحطة، وكذا التطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية والشوارع الرئيسية والفرعية، وواجهات المنازل بقري الحصة، وميت الديبة، بالتنسيق مع إدارة الصحة والزراعة والطب البيطري.