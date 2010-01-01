موريتانيا تلغي إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا

قررت الحكومة الموريتانية إلغاء حظر التجوال، ورفع الحظر المفروض على التنقل بين المحافظات والمدن.

وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بالتصدي لـ"كورونا" في بيان أصدرته بعد اجتماع لها مساء اليوم الأربعاء إنه "تقرر ابتداء من يوم الجمعة القادم الرفع الكلي لحظر التجوال، وفتح التنقل بين المحافظات والمدن وفتح المطارات الموريتانية أمام الرحلات الداخلية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أربع وفيات و 63 إصابة جديدة بكورونا.

وقال مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن مجموع الإصابات بلغ 5087، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1994 حالة، بعد تسجيل 50 حالة شفاء جديدة، فيما تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع مجموع الوفيات إلى 139 حالة.