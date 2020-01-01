 «صحة دمياط» تعلن بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ - بوابة الشروق
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«صحة دمياط» تعلن بدء توقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ

محافظة دمياط
محافظة دمياط
حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 4:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2020 - 4:57 م
أعلنت  مديرية الشئون الصحية بدمياط، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن بدء قبول توقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وحتى يوم 17 يوليو الجاري.

ويبدأ الكشف من الساعة  التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، على أن تقدم الطلبات إلى مدير المجلس الطبي العام ( الكمسيون الطبي) والمتواجد بمستشفى دمياط التخصصى طوال الفترة المحددة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت عن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا، في 11 و12 أغسطس، على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج، يومي الثامن والتاسع من أغسطس.

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