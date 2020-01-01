الفلبين تسجل عددا قياسيا في حالات كورونا اليومية

سجلت الفلبين، اليوم الأربعاء، رقما قياسيا بلغ 2538 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الحالات في البلاد إلى أكثر من 50 ألفا.



وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 ارتفع إلى 1314 خلال الفترة نفسها، بعد تسجيل خمس وفيات إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة أنه تم تأكيد 1922 حالة إصابة من بين الحالات الجديدة في الأيام الثلاثة الماضية، بينما تم تأكيد 617 حالة من قبل ولكن تم إضافتها لاحقا إلى الحصيلة.



وأضافت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 50359 حتى اليوم الأربعاء.



وأوضحت الوزارة في نشرتها أنه: "تم أيضا تسجيل زيادة في عدد الحالات في الأماكن المغلقة، وملاحظة بؤر مستمرة في القرى".



وجاءت الزيادة في حالات كوفيد- 19 المؤكدة بعد أكثر من شهر من بدء الحكومة في تخفيف الإغلاق المفروض في العاصمة مانيلا وغيرها من المناطق عالية المخاطر.



ومنذ الأول من يونيو، تم استئناف عمل وسائل النقل العام المحدودة، في حين تم افتتاح مراكز التسوق وصالونات التجميل ومحال الحلاقة والمطاعم والمكاتب الخاصة بسعة مخفضة.