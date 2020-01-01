الكلاب البوليسية تساعد فى مكافحة كورونا في الإمارات العربية

أنهت وزارة الداخلية بالإمارات تجارب ناجحة للاستفادة من الكلاب البوليسية في تعزيز الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولون في الوزارة للصحفيين اليوم الأربعاء إن التجارب اعتمدت على سرعات قياسية في أخذ عينات من الأشخاص من تحت الإبط لعرضها على الكلاب.

وشملت التجارب الميدانية عدداً من المواقع الحيوية والصحية بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، ووزارة الصحة إلى جانب وزارة الداخلية الفرنسية وأقدم مدرسة بيطرية في أوروبا، وأظهرت البيانات والدراسات مستويات عالية من الدقة بلغت 91 % بعد تدريب لمدة اسبوعين ونحو 88% في التجربة الميدانية للكشف عن مصابين محتملين بفيروس كورونا المستجد.

وأشاروا إلى أن التجارب شملت متطوعين في عدد من مناطق الدولة ومستشفى ميداني، وتم اعتمادها بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الكلب البوليسي والعناصر المشرفة عليه، وأوضحت الأرقام المحققة سرعة الكلاب في تحديد الروائح التي يمكن أن تنبعث من المصابين بالفيروس المستجد وقدرتها على كشف تلك الحالات.