هل تقف إسرائيل وراء حريق المنشآت النووية الإيرانية؟

بدأت رسالة تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي أن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت المنشآت النووية في إيران، لتضع حدًا لطموحاتها النووية.

وفي الآونة الأخيرة، تم الإبلاغ عن حريق كبير في منشأة نووية إيرانية تسبب في أضرار كبيرة يمكن أن تبطئ من البرنامج النووي الإيراني لأشهر، وهدد الإيرانيون بالانتقام من المسؤولين عن هذا التفجير.

وبعد فترة نشر العديد من مستخدمي فيسبوك الرسالة مع تعليق باللغة الهندية يقول "لا يوجد ما يدعو للخوف عندما تكون إسرائيل معنا، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية المنشآت النووية في إيران، محطمة حلمها في أن تصبح دولة نووية، مبارك لإسرائيل".

وذكر موقع "أنديا توداي"، أن الادعاء كاذب حتى الآن، فلم يكن هناك تأكيد من أي من الجانبين على أن إسرائيل قامت بهجوم جوي على المواقع النووية الإيرانية، كما لم تعلن إسرائيل صراحة مسؤوليتها عن الحريق في منشأة تخصيب الوقود النووي تحت الأرض.

الانفجار

في صباح 2 يوليو، اندلع حريق كبير في منشأة نطنز النووية في إيران، ويقع معظم موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض، في محافظة أصفهان الصحراوية، وهذه المنشأة هى واحدة من عدة منشآت تخضع للرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة "رويترز"، تشتبه إيران في أن هذا هجوم إلكتروني من قبل دولة معادية أسفر عن انفجار في الموقع النووي، مما تسبب في انتكاسة كبيرة لبرنامج إيران النووي.

ردود الفعل

قال رئيس الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي للتلفزيون الحكومي في 2 يوليو "الرد على الهجمات السيبرانية هو جزء من قوة الدفاع في البلاد، وإذا ثبت أن بلادنا قد استُهدف بهجوم إلكتروني، فسنرد".

وبحسب رويترز، تناول مقال نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم 2 يوليو ما وصفته بإمكانية التخريب من قبل أعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد اتهام أي منهما بشكل مباشر.

وردا على اتهام إيران، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل ليست "بالضرورة" وراء كل حادثة غامضة في إيران.

وقال "مسؤول استخباراتي" في الشرق الأوسط لم يذكر اسمه لصحيفة نيويورك تايمز، إن إسرائيل استخدمت قنبلة قوية للهجوم على مجمع نطنز النووي، وقالت الصحيفة إن "أحد أعضاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي الذي أطلع على الأمر قال أيضا إنه تم استخدام متفجرات".

ويعتقد بعض خبراء الدفاع الآخرين أن "سلاح الإنترنت الحركي" المستخدم من قبل القوات الأجنبية تسبب في أضرار جسيمة للمنشأة، ومع ذلك لم يتأكد بعد كيف وقع الحادث. ولم تعلن إيران أو إسرائيل القصف الجوي على أي منشأة نووية، وبالتالي فإن الادعاء المنتشر زائف.