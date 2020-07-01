تايلاند تؤكد عدم استغلال القرود في قطف جوز الهند

قال مسؤولون اليوم الأربعاء إن تايلاند ستضع أكوادا على المنتجات المصنعة من جوز الهند لتؤكد أنه لم يتم استخدام القرود في عمليات حصاد الثمار.

وقال وزير التجارة التايلندي جورين لاكساناويست إن منتجي جوز الهند وافقوا على وضع الأكواد على منتجاتهم لتحديد المزارع التي أتت منها، في خطوة تهدف إلى دحض مزاعم باستغلال القرود المدربة وإجبارها على قطف الثمار.

وقال قسم آسيا بمجموعة حقوق الحيوان "أناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوان" يوم الجمعة الماضية إن أكثر من 15 ألف متجر في أوروبا وتايلاند وافقت على التوقف عن شراء منتجات مصنعة من جوز الهند في تايلاند بسبب استغلال القرود.

وقال جورين إنه سيدعو الدبلوماسيين والمستوردين ونشطاء حقوق الحيوان إلى مشاهدة كيفية إنتاج جوز الهند في تايلاند فور انتهاء تفشي وباء كورونا، "لنوضح لهم أنه لا يتم استغلال القرود في العمل بهذا المجال".