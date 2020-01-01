رجل أعمال لبناني أفرجت عنه السلطات الأمريكية بعد سجن 3 سنوات يصل بيروت

وصل رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى العاصمة بيروت، اليوم الأربعاء، بعدما أفرجت عنه السلطات الأمريكية عقب سجن 3 سنوات بتهمة تمويل حزب الله.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم أن تاج الدين وصل عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت عائلة تاج الدين ،في بيان صحفي إن "عودة الحاج قاسم تمّت بالتماسٍ إنسانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استناداً إلى القانون الأمريكي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه ،بسبب سنّه، خطر تعقيدات فيروس كورونا، وأمضى جزءاً مهمأً من محكوميته، ولا يشكّل خطراً على المجتمع".

وجرى توقيف تاج الدين في أمريكا بتهم ذات صلة بتمويل ​حزب الله​ اللبناني .

وكانت ​وزارة العدل​ الأمريكية أعلنت أن تاج الدين​ قد حُكِم عليه بالسجن 5 سنوات، وبدفع غرامة مالية قيمتها 50 مليون ​دولار​.

وأقر تاج الدين 63 عاما أمام محكمة بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أمريكية.