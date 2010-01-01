باكستان: الجاسوس الهندي جادهاف لا يريد الطعن في حكم الإعدام

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أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، أن ضابط البحرية الهندي السابق، كولبوشان جادهاف، المحكوم عليه بالإعدام بناء على اتهامات بالتجسس والإرهاب رفض تقديم التماس لإعادة النظر في العقوبة والإدانة.

وقال المدعي العام الباكستاني أحمد عرفان في مؤتمر صحفي: "في ممارسة لحقه القانوني، رفض ضابط البحرية جادهاف تقديم التماس لمراجعة عقوبته وإدانته وإعادة النظر فيهما".

كما قال عرفان إنه يفضل "بدلا من ذلك متابعة إجراءات التماس العفو الذي ينتظر البت فيه".

وتم القبض على كولبوشان جادهاف في إقليم بلوشستان الباكستاني في مارس 2016 واتهامه بالتجسس لصالح الهند.

وأصدرت محكمة عسكرية باكستانية الحكم ضده بالإعدام عام 2017، وطعنت الهند ضد الحكم أمام محكمة العدل الدولية.

كما قدم جادهاف التماس عفو لقائد الجيش الباكستاني في عام 2017.

وقالت الهند إن التصريحات التي جرى الإدلاء بها في المؤتمر الصحفي دليل على تحفظ باكستان على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية نصا وروحا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان "صدر حكم بإعدام كولبوشان جادهاف في محاكمة هزلية. إنه لا يزال محتجزا لدى الجيش الباكستاني. من الواضح أنه تم إجباره على رفض التقدم بطلب لمراجعة قضيته".

وأضاف البيان أن باكستان واصلت رفض منح الهند التواصل بحرية وبدون عوائق مع جادهاف رغم الطلبات المتكررة، وذلك في انتهاك للقانون الدولي.

وذكر عرفان أن باكستان منحت له التواصل مع القنصلية وأوقفت إعدامه وقامت بتحديث القوانين القائمة من أجل الحق في المراجعة في سياق اتفاقية فيينا للامتثال لحكم محكمة العدل الدولية.

وقال عرفان: "قدمت باكستان فرصة ثانية للتواصل مع القنصلية للضابط جادهاف واجتماعا مع زوجته ووالده".

وفي ديسمبر 2017، سُمح لزوجة ووالدة جادهاف بزيارته لأسباب إنسانية.

وطالما انخرطت باكستان والهند، الخصمان الواقعان في جنوب آسيا وبينهما تاريخ من العلاقات المريرة منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، في أنشطة التجسس .