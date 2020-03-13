البرلمان العربي: يجب إقرار المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي بين الدول

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، أهمية إقرار البرلمان للمنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي لتقوية اقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية، ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وقال الدكتور السُّلمي -في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إن البرلمان العربي عكف على إقرار منظومة التكامل الاقتصادي العربي على مدار عام كامل وأتمها في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو الماضي، مؤكداً أن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، على الرغم من امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يُمّكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات.

وأضاف أن إقرار البرلمان العربي لتلك المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي، يأتي في ظل الظروف الأمنية والسياسية الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، وإيماناً من البرلمان بأن التكامل الاقتصادي العربي هو السبيل الأمثل لتعزيز التعاون وتوحيد الصف العربي، باعتباره ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية في عالم التكتلات الاقتصادية الكُبرى، وسبيلاً إلى هدف أسمى وأعلى وهو التضامن والوحدة العربية.

وأوضح أن تلك المنظومة تتضمن خمسة مشروعات قوانين عربية ورؤيتين وهي: قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، وقانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية، وقانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة، لتيسير التبادل التجاري العربي وقانون للنقل في العالم العربي إلى جانب رؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة ،ومشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية، وضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أي خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مشيراً إلى أن البرلمان العربي سيرسل المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة، كما سيُعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.