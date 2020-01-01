كشفت تقارير صحفية تركية أن محمد النني، لاعب أرسنال المعار لبشكتاش، لم يذهب للتدريبات لمدة يومين قبل مباراة فريقه أمام قيصري سبور الأخيرة.

وذكرت صحيفة «milliyet» التركية، أن النني قد طلب من إدارة بشكتاش أمولاً إضافية مقابل المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية بعد انتهاء عقده رسميًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسئولي بشكتاش قد استجابوا ببرود لهذه الفكرة، وتم الكشف عن أن النني الذي كان ينتظر قرار الإدارة بالتجديد، لم يتدرب مع الفريق لمدة يومين قبل مباراة قيصري سبور التي خسرها بشكتاش بنتيجة 3-1.

ووفقًا للصحيفة فقد تم توجيه انتقادات حادة للنني بسبب أدائه السيئ خلال المباراة، كما أثر غيابه عن التدريبات على سيرجين يالسين المدير الفني لبشكتاش، إلى جانب أدائه غير الفعال لمدة 90 دقيقة كاملة أمام قيصري سبور.

وأكدت الصحيفة أن إدارة بشكتاش لم تتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن النني البالغ من العمر 27 عامًا، ومسألة بقائه مع الفريق الفترة المقبلة، بسبب كثرة مشاكل وتهديدات اللاعب بعدم المشاركة مؤخرًا.