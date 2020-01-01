منظمة التحرير: نرفض التكتيكات الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء رفضها المطلق لمختلف "التكتيكات" الأمريكية الإسرائيلية الهادفة لتنفيذ خطة الضم لأراض فلسطينية.

وأكدت اللجنة ، في بيان صدر عن اجتماع لها في رام الله، على دخول قرارات القيادة الفلسطينية المعلنة في 19 مايو الماضي بإلغاء الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأمريكي والإسرائيلي وبما في ذلك التفاهمات الأمنية حيز التنفيذ.

واعتبرت اللجنة أن "قيام الحكومة الإسرائيلية بالتلاعب بتوقيت الضم أو مساحته هي مجرد ألاعيب تُمارس لخداع العالم ومحاولة للظهور وكأنها تراجعت، أو قللت مساحة الضم".

وأكدت أن "الضم حسب القانون الدولي يعني ديمومة احتلال أراضي الغير بالقوة، وما المشروع التصفوي الأمريكي- الإسرائيلي إلا بداية تنفيذ مشروع تدمير إمكانية قيام دولة فلسطين المستقلة".

وشددت على أن ضم شبر واحد من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو ضمها جميعا "يعني ذات الشيء ويؤدي إلى نفس النتائج، وتحديداً تدمير السلطة الفلسطينية التي ولدت باتفاق تعاقدي بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل".

واعتبرت أن مهمة السلطة نقل الشعب الفلسطيني من "الاحتلال" إلى الاستقلال، غير أن إسرائيل تسعى "لتحويل هذه الوظيفة إلى وظيفة خدماتية أقل من مستوى الخدمات البلدية لتكون أداة من أدوات ديمومة الاحتلال وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والضم والأبرتهايد".

وشددت اللجنة التنفيذية على أن تدمير السلطة الفلسطينية "سيعني بالضرورة تحمل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة، استناداً للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949".