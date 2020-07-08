الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الأوروجواي لمكافحة كورونا

قامت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الأوروجواي، لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال سعيد راشد عبيد سيف الزعابي، سفير الإمارات لدى الأرجنتين سفير غير مقيم في الأوروجواي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الأربعاء، "إن الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع الأوروجواي، وتميزت بطابع التوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات".

وأوضح سفير الإمارات أن إرسال المساعدات الطبية تأتي لتؤكد حرص الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي".

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.