محاولات الصيد غير المشروع في البرية تتضاعف في أوغندا بسبب كورونا

قال أحد مسؤولي حماية الطبيعة في أوغندا اليوم الأربعاء إن محاولات الصيد غير المشروع التي تستهدف كائنات الحياة البرية تضاعفت في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا نتيجة لوباء كورونا.



وقال جون ماكومبو، مدير الحماية في هيئة الحياة البرية الأوغندية، إنه مع الإغلاق المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، تم إغلاق متنزهات للحياة البرية لعدة أسابيع، ما سمح للصيادين بالوصول بشكل أسهل وجعل الحيوانات أكثر عرضة للخطر.



وذكر ماكومبو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "اعتقد الصيادون أن (سلطات الحياة البرية) تم إغلاقها ودخلوا المتنزهات ... كان هناك ارتفاع حاد في حالات الصيد غير المشروع".



واكتشف حراس الحياة البرية 367 فخا وضعها الصيادون في الفترة من فبراير إلى يونيو من هذا العام، وهي زيادة كبيرة مقارنة باكتشاف 163 فخا خلال الفترة نفسها من عام 2019.



وتعتقد هيئة الحياة البرية الأوغندية أن أحد أسباب زيادة الصيد غير المشروع هو ارتفاع البطالة ونقص الغذاء الناجم عن جائحة كورونا.



وقال ماكومبو إن الصيادين غالبا ما يصطادون حيوانات صغيرة، مثل الظباء، في الأسابيع الأخيرة، ربما لتناولها كغذاء وليس للاتجار بها.



وفي إحدى الحالات، قتل الصيادون غوريلا جبلية فضية مهددة بالانقراض.