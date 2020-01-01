قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بدأت في التناقص منذ أمس، لافتة إلى أن نسب الشفاء تتضاعف في الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «On E»، مساء أمس الثلاثاء، أن «نسبة الحالات الشديدة والحرجة أصبحت أقل مقارنة بنسبة الحالات لمتوسطة والبسيطة»، مشيرة إلى أن معظم الحالات تتعالج منزليًا الآن وتستجيب للعلاج.

وأشارت إلى أن لجنة الوفيات بالوزارة تحلل كل حالة وسبب الوفاة ومعدلات الوفاة ومدى تناسبها مع المعدلات العالمية، مضيفة أن «هناك معايير يتم فيها تحليل إحصائي للأعمار والجنس وطبيعة شدة المرض».

وذكرت أن المعيار الأساسي لانخفاض الإصابات هو التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، قائلة إن أعداد الإصابات لم تختلف بين الدول التي اتخذت إجراءات الفتح والتي لم تتخذها.

وتابعت: «تتمنى استمرار الانخفاض، والظواهر العامة تقول الحالات وشدتها تقل ولذلك فإنه من المنتظر استمرار الانخفاض»، مشددة على أهمية الالتزام بالمحاذير الوقائية.