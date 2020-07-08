محمد محمود يتعافى من الإصابة ويشارك في مران الأهلي الجماعي

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انتظم محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الأربعاء.

وتعافي اللاعب من الإصابة بالرباط الصليبي حيث بدأت مشاركة اللاعب تدريجيا اليوم في تدريبات الكرة.

وأنهى محمد محمود برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الرباط الصليبي التي خضع لها قبل عدة شهور.

يُذكر أن محمد محمود، لاعب خط وسط النادي الأهلي تعرض لإصابتين متتاليتين في الرباط الصليبي، حيث أصيب في الركبة اليمنى خلال شهر أغسطس الماضي بعد أيام من تعافيه من الإصابة في الركبة اليسرى.

وشارك محمد محمود في 75 دقيقة فقط مع النادي الأهلي منذ وصوله للأحمر في فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018-2019.