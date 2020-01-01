ميكنة العمل ببنك الدم بمستشفى بني سويف الجامعي

قام الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ببنى سويف ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي ببنى سويف والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، بالمرور على بنك الدم لمتابعة خطة تطوير البنك.

وأوضح عميد الكلية، أنه تم تطوير العمل ببنك الدم من النظام اليدوي إلى نظام الميكنة الإلكترونية، حيث تم إدخال أحدث برنامج لتشغيل بنوك الدم في العالم للتطبيق ببنك الدم بالمستشفى، ويقوم هذا البرنامج بتسجيل المتبرعين ومتابعة المرضى الذين يستخدمون أكياس الدم وتسجيل بياناتهم الشخصية والطبية وكذلك التحاليل الدموية الخاصة بهم، وتظل هذه المعلومات في البنك تستخدم عند تكرار التبرع أو استلام دم لنفس المريض، وكذلك إمكانية ربط بنك الدم بالمستشفى مع بنوك الدم الجامعية وبنوك الدم الأخرى التي تطبق نفس النظام، كما يمكن ربطة بالنظام المحاسبي الإداري والمالي الخاص بالمستشفى.

وأضاف أن هذا النظام يحتوي على 10 أجهزة كمبيوتر، بخلاف الكمبيوتر الخادم وعدد ثلاث طابعات ليزر وثلاث طابعات بار كود وثلاثة قاريء بار كود بتكلفة (500) ألف جنيه.

من جانبه، قال الدكتور محمد شعبان، إنه في إطار تطوير بنك الدم تم شراء عدد ثلاث ميزان حساس لأكياس الدم واثنين جهاز لحام لأكياس الدم لاستخدامه في حملات التبرع خارج البنك، كما يتم عمل توسعات داخل البنك وإضافة غرف جديدة وذلك بتكلفة (240) ألف جنيه.

ونوه بأن ذلك يهدف لرفع كفاءة البنك وتطوير نظام التبرع وتسهيل سحب العينات وفحصها في أقل وقت وأكثر دقة عن قبل، لافتا إلى أن الطاقم الطبي بالبنك مدرب على استخدام هذه التطبيقات الجديدة داخل البنك والتعامل معها بكل دقة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة الذي عمل بأقصى جهده مع جميع الجهات لتنفيذ خطة تطوير البنك وذلك فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

ولفت إلى أن هذا العمل يخدم أيضا الفئة المصابة والتي تحتاج إلى توفير أكياس دم للمرضى للمتضررين من الفيروس.