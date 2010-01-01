الوطنية الليبية للنفط: منع ناقلة من دخول ميناء السدرة النفطي

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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن حرس المنشآت النفطية منع، اليوم الأربعاء، ناقلة نفط كبيرة جدًا مسماة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدرة النفطي.

وذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية، أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال "إن المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لاستئناف تصدير النفط على الفور".

وأضاف صنع الله "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط مجدداً دعوتها لجميع الأطراف الليبية لتسهيل عملها، تماشياً مع الإجماع الليبي والدولي الواضح على أن المؤسسة الوطنية للنفط يجب أن ترفع القوة القاهرة وتستأنف مهامها الحيوية".

و أكد صنع الله، أن المؤسسة مستمرة في مشاوراتها مع جميع الأطراف لإيجاد طرق للمضي قدماً بما يضمن سلامة العاملين ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط".