الجامعة الألمانية تكرم باحثا إفريقيا ضمن 20 منحة للدراسات العليا

سلم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بحضور الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة، الباحث الأفريقى جيزيلو ألازي داجناو بجامعة جوندور بدولة أثيوبيا شهادة تقدير نظير مجهوده البحثي الذي قام به في إطار منحة الدراسات العليا التي حصل عليها، والتي أعلن عنها الدكتور منصور وتضمنت إهداء عدد 20 منحة بحثية لصالح الباحثين الأفارقة بكافة الدول الأفريقية وذلك خلال شهر ديسمبر 2018 أثناء زيارته لجنوب أفريقيا واختياره وتكريمه من قبل الأكاديمية الأفريقية للعلوم في مدينة بريتوريا كأول عضو شرفي لمصر في الأكاديمية.

تهدف المنحة إلى إتاحة الفرصة للملتحقين بها إكتساب الخبرات البحثية التي تقدمها الجامعة لباحثيها لاستكمال أطروحاتهم العلمية التي تتوافق مع العديد من التخصصات الموجودة بكلياتها خلال مدة تتراوح فيما بين 3 إلى 6 أشهر تحت إشراف عضو هيئة تدريس بالجامعة، مع تقسيم الملتحقين بالمنحة إلى مجموعات وتحديد التوقيت الزمني لكل مجموعة، تضمنت المجموعة الأولى باحثين من دولتي السنغال وأثيوبيا، حيث بموجب المنحة قام الباحث جيزيلو بمواصلة دراسته الأكاديمية بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة الألمانية بالقاهرة لرسالته البحثية المعنونة ب "تحليل بيانات عائد الإنتاج الزراعي لشرق أفريقيا " تحت إشراف الدكتور محمد عاشور بكلية هندسة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق، لاقى البرنامج تقدير كبير من مسئولي الأكاديمية الأفريقية وأساتذة الجامعة القائمين على البرنامج أملين أستمرارية هذه الخطوة العلمية الناجحة البناءه وما تعنيه من دلالات وصول الجامعة لأغوار القارة وتوفر كافة المراحل الأكاديمية بها مما يمنح الملتحقين تسهيلات وامتيازات تساعدهم على استكمال متطلبات حصولهم على درجة الدكتوراه بسلاسة ويسر.

وفي هذا الصدد، جاءت حيثيات ترشيح الدكتور أشرف منصور للعضوية الشرفية من قبل الأكاديمية تقديراً لدوره البارز في تطوير العلم بالقارة والدور المحوري للجامعة في نقل التكنولوجيا الألمانية وتوطينها بحرمها بالقاهرة ومن ثم نقلها إلى داخل العمق الأفريقي لتأهيل وتدريب كوادرها الشبابية.