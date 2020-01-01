المخرج الإيطالي باولو سورينتينو يقدم فيلما لشبكة نيتفليكس

من المقرر أن يقوم المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، بإخراج فيلم جديد بعنوان "لقد كانت يد الرب"، وسوف يقوم بتصويره في نابولي، مسقط رأسه، وسيعرض على شبكة نيتفليكس.

وقال سورينتينو "أنا سعيد بفكرة العودة للتصوير في نابولي، بعد نحو 20 عاما من تصوير فيلمي الأول".

ووصف سورينتينو "50 عاما" الفيلم الجديد بأنه تجربة شخصية ومرحة وتسرد مشوار الحياة "كما أنها تمثل عودة للموطن".

ولم يتم الافصاح عن تفاصيل الفيلم، ولكن يبدو من اسمه أنه يشير إلى الهدف الذي أحرزه اللاعب الأرجنتيني ارماندو مارادونا بيده في مبارة كأس العالم أمام انجلترا عام 1986.