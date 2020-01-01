المفوضية الأوروبية تسعى لتعزيز التركيز على الطاقة الهيدروجينية

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها تريد تعزيز التركيز على الطاقة الهيدروجينية في نظامها الخاص بالطاقة، بجانب تدشين استراتيجية لهذا الشأن.

وقالت المفوضية إنها سوف تدعم تركيب محللات كهربية للطاقة الهيدوجينية المتجددة بطاقة لا تقل عن ستة جيجاوات في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2024. وبذلك، تريد إنتاج مليون طن من الطاقة الهيدروجينية المتجددة، بزيادة ستة أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس "نحن في حاجة لتغيير شامل في نظام الطاقة".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأنه يكون " محايدا- مناخيا" بحلول عام 2025، ويعني الوصول لصفر انبعاثات غازات.

وقد دشنت المفوضية اليوم تحالف للطاقة الهيدورجينية النظيفة الأوروبية، بهدف حشد الاستثمارفي الطاقة الهيدروجينية.