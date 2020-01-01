الجزائر تسجل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا

رصدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الوفيات إلى 978 حالة.

وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بتراجع 6 حالات عن اليوم السابق، لصبح بذلك إجمالي الإصابات 17 ألفا و348.

كما أشار إلى شفاء 235 حالة جديدة، ليرتفع عديد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 12 ألفا و329، في حين يتواجد 52 مريضا في العناية المركزة.