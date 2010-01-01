إيرباص تسلم 36 طائرة خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، اليوم الأربعاء، تسليم 36 طائرة خلال يونيو الماضي، ليصل إجمالي عدد الطائرات التي تعاقدات عليها الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى 30 يونيو الماضي إلى 365 طائرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة لم تتلق أي طلبيات جديدة لشراء طائرات خلال يونيو الماضي.

وخلال الشهر الماضي، سلمت الشركة 36 طائرة من طرز أيه 220 وأيه 320 وأيه 350 إكس.دبليو.بي.

وبعد تسليمات يونيو الماضي، وصل إجمالي عدد الطائرات المتعاقدة عليها الشركة الأوروبية حتى نهاية الشهر الماضي إلى 7584 طائرة.

يأتي ذلك فيما رجح مراقبون تراجع انتاج شركة إيرباص بنسبة 40 بالمئة لمدة عامين بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وقال جيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، لصحيفة دي فيلت الألمانية في الشهر الماضي "لا يمكننا عزل أنفسنا عن التطورات في شركات الطيران".

وكانت مجموعة إيرباص قد تحدثت في السابق عن خفض الإنتاج بنحو 30 بالمئة، لكن فوري قال إن الشركة تعمل على افتراض أن التصنيع والتسليم سيكونان أقل بنسبة 40 بالمئة عما كان مقرراً في الأصل لعامي 2020 و 2021.

وتخطط الشركة لإنتاج 40 طائرة فقط شهريا من طائرات إيه 320 الشهيرة، حيث تعتبر الطائرة ذات البدن الضيق هي الأكثر مبيعا لدى الشركة.