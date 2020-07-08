حزب ميركل يوافق على اقتراح لضمان التكافؤ بين الجنسين بحلول 2025

وافقت قيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على مقترح بزيادة تمثيل الإناث داخل الحزب إلى 50% بحلول عام 2025.

وتوصلت لجنة الحزب المحافظ للشؤون الهيكلية إلى اتفاق بشأن اقتراح حول حصة ملزمة من التمثيل النسائي في الحزب في وقت متأخر أمس الثلاثاء عقب 11 ساعة من المحادثات.

ويتوقع المقترح، الذي يعتبر تسوية في وجه معارضة له داخل الحزب، زيادة تدريجية في تمثيل الإناث خلال السنوات المقبلة.

ووفقا للمقترح، فإنه من المخطط أن تشغل النساء نسبة 30% من المناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية الخاصة بالحزب المسيحي الديمقراطي بحلول عام 2021، وبنسبة 40% بحلول عام 2023، وبنسبة 50% بحلول عام 2025.

ومن المقرر طرح الاقتراح المتفق عليه خلال المؤتمر العام للحزب المقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل في شتوتجارت، حيث سيصوت المندوبون على ما إذا كانوا سيتبنون الإجراءات الجديدة.

كما حددت وثيقة الاقتراح التي تقع في 16 صفحة، والتي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قبيل محادثات أمس، خطط الاعتراف بمجموعة من الأعضاء المثليين جنسيا في الحزب، والمعروفة باسم "إل إس يوم"، كمنظمة رسمية داخل الحزب.

وتم تأجيل المناقشة حول وضع المجموعة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن النساء ممثلات تمثيلا جيدا في أعلى المناصب في الحزب، مع ميركل كرئيسة للحكومة، وأنجيريت كرامب-كارينباور، التي تتولى حاليا منصب وزيرة للدفاع وزعيمة الحزب.

ومع ذلك، فإن التمثيل النسائي للحزب في البرلمان الألماني (بوندستاج) يشكل أقل من 20% من الكتلة البرلمانية للحزب، والتي تضم أيضا الشقيق الأصغر للحزب (الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري).

وللمقارنة، تشكل النساء حوالي 43% من الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.