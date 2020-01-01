إزالة 76 حالة بناء مخالف بمساحة 5300 متر بقرى مركز المحلة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفذت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف على أملاك الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورطارق رحمى محافظ الغربية.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة ٧٦ حالة بناء بمساحة ٥٣٠٠ متر بنطاق قرى مركز المحلة، شملت مباني مخالفة وبدون ترخيص متعدية على أملاك دولة وصرف وأوقاف وسكة حديد.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة أن حملات الإزالة مستمرة لاسترداد أراضى الدولة، بالتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية، لتنفيذ وإزالة التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، ووقف أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة التعديات فى المهد على الأراض الزراعية.