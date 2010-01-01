محكمة دنماركية تقضى بحبس سيدة لمدة 27 يوما للاشتباه في دعمها لتنظيم داعش

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قضت محكمة دنماركية اليوم الأربعاء بحبس سيدة لمدة 27 يوما للاشتباه في دعمها لتنظيم داعش في سوريا.

وذكرت وكالة ريتزاو الدنماركية أن المواطنة الدنماركية 22 عاما نفت التهم الموجهة إليها، بحسب ما قاله محاميها في جلسة استماع بمحكمة جلوستروب الجزئية بالقرب من كوبنهاجن.

وعقدت جلسة الاستماع بعد يوم من وصول الشابة من تركيا. وكان قد تم القبض عليها لدى وصولها الدنمارك.

وكان قد تم اتهام الشابة غيابيا عام 2017 للسماح بتجنيدها لارتكاب أعمال إرهابية من خلال السفر إلى سورية عبر تركيا منذ عام.

وقال الادعاء إنها متهمة أيضا بمحاولة إقناع سيدة أخرى للانضمام لتنظيم داعش، والسفر إلى منطقة محظورة في سوريا.

وكانت الدنمارك قد طلبت ترحيلها من تركيا في مايو 2019.