إصابة 8 أشخاص في تحطم سيارة تقل مهاجرين شمال مقدونيا

أعلنت الشرطة في شمال مقدونيا، اليوم الأربعاء، إصابة ثمانية أشخاص جراء تحطم شاحنة تقل مهاجرين قرب الحدود مع بلغاريا.



وذكرت الشرطة -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه تم القبض على سائق السيارة (27 عاما)، مقدوني الجنسية، للاشتباه في ارتكابه تهم تهريب البشر، مضيفة أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية واصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة ببلدة "ستروميكا".



وكانت السيارة تقل 15 أفغانيا وتسعة باكستانيين وستة من بنجلاديش وسوريًا وعراقيًا.



وتابعت الشبكة أنه تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى محلي، فيما نقل بقية الأشخاص إلى مركز للمهاجرين تمهيدا لترحيلهم إلى اليونان حيث يعتقد قدومهم من هناك سرا.



يذكر أن الحادث يأتي بعد يوم واحد من إعلان السلطات العثور على 211 مهاجرا في شاحنة أثناء فحص مروري روتيني في جنوب البلاد.