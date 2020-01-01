الصين: انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية يقوض مكافحة كورونا

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية يقوض المكافحة الدولية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن خروج واشنطن من المنظمة الدولية ، الذي أعلنته أمس الثلاثاء، "هو مثال آخر على النهج الاحادي من جانب الولايات المتحدة "



وأضاف تشاو: "نحث الولايات المتحدة على القيام بمسؤولياتها والتزاماتها الدوليين وتضطلع بالمسؤولية كدولة كبيرة".



وأبلغت الولايات المتحدة بشكل رسمي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالانسحاب من المنظمة في وقت متأخر من أمس.



وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مايو إنه سينسحب من منظمة الصحة العالمية، متهما المنظمة بالفشل في التعامل مع جائحة فيروس كورونا وبأنها دمية في يد الصين. كما أعلن ترامب عن وقف تمويل المنظمة في خطوة أثارت القلق من جانب الكثير من الدوائر والأوساط، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة.



وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة وفيما بعد منظمة الصحة العالمية نفسها، هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في 6 يوليو 2021.



ولم تقدم منظمة الصحة العالمية أي تعليق آخر.