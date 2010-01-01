الجزائر تدعو لدعم الدول المتضرر من الأزمة الصحية العالمية

دعا الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية إلى تعبئة الموارد الضرورية لدعم البلدان المتضرّرة من أزمة كوفيد 19، ولا سيما من خلال تخفيف عبء الديون، وزيادة تمويل الاستثمارات فيها.



وأشار تبون إلى أن الجائحة أثرت بشكل متفاوت على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وخاصة في القارة الإفريقية المهددة بتعميق هشاشة الاقتصاد وإضعاف التنمية.



وأكد تبون، في كلمته التي القاها بتقنية التواصل المرئي عن بعد أمام القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف منذ أمس، على ضرورة بحث كيفية معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19.